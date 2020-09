Leger des Heils gesteund door Specsavers Sneek

SNEEK- Tien jaar geleden riep oog- en hoorzorgketen Specsavers ‘Stichting Specsavers Steunt’ in het leven, een initiatief waarmee zij jaarlijks diverse goede doelen met een lokaal karakter een financieel steuntje in de rug geeft. Vanaf dit jaar sparen alle Specsavers-winkels voor de ruim 100 buurtlocaties van het Leger des Heils. Klanten van Specsavers Sneek dragen met de aanschaf van een bril of hoortoestel automatisch bij aan een donatie voor Bij Bosshardt Sneek. Om de start van de samenwerking te onderstrepen en zichtbaar te maken welke rol de lokale huiskamers vervullen, presenteren Specsavers en het Leger des Heils een bijzondere fotoreeks.

Thuis in de huiskamer

De buurthuiskamers van het Leger des Heils vervullen een belangrijke plek in de Nederlandse samenleving. Iedereen is hier welkom voor bijvoorbeeld een kop koffie en een goed gesprek, een activiteit, een lekkere maaltijd, een bezoek aan de kledingwinkel of een cursus. Het Leger des Heils kent meer dan 100 buurthuiskamers in Nederland die wekelijks door zo’n 15.000 mensen bezocht

worden. Het belang van de huiskamers in de buurt werd duidelijk zichtbaar tijdens de lockdown dit jaar. Mensen die normaal regelmatig in de lokale huiskamer te vinden waren mochten daar noodgedwongen niet meer heen en misten dit enorm.

Programmadirecteur Bert van de Haar: “We doen altijd ons uiterste best om ‘in de buurt’ te blijven, maar daarbij moesten we nu wel een veilige afstand hanteren. Juist toen is gebleken dat de behoefte aan contact en directe hulp enorm is. En we verwachten dat dat alleen maar verder toe gaat nemen.”

In de buurthuiskamers wordt onder meer schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen en te werken aan een sterker sociaal netwerk voor de bezoekers. Activiteiten worden bovendien door de bezoekers zelf georganiseerd en hebben daardoor een belangrijke verbindende functie. Het belangrijkste is echter dat mensen zich thuis voelen, erbij horen en gezien worden.

Gezien en gehoord worden

De samenwerking voelt als een logische voor Specsavers en het Leger des Heils. Bij het Leger des Heils worden mensen gezien en gehoord, iets waar Specsavers als opticien en audicien zich goed in kan vinden.

“Zowel het Bij Bosshardt Sneek als Specsavers Sneek hebben een heel lokaal karakter”, aldus Linda van 't Hoff, opticien bij Specsavers Sneek. “We staan allebei midden in de samenleving en onze deuren staan altijd voor iedereen open. Daarom hopen we dit jaar een mooie donatie voor Bij Bosshardt Sneek bij elkaar te sparen.”

Fotoreeks

Om de samenwerking af te trappen, presenteert het Leger des Heils in samenwerking met Specsavers een fotoreeks met foto’s van tien verschillende huiskamers. Deze reeks geeft een inkijkje in de diversiteit en veelzijdigheid van de rol die de huiskamers vervullen voor hun bezoekers. Op de foto’s zie je diverse activiteiten die in de huiskamers worden georganiseerd en het sociale belang van het Leger des Heils benadrukken.