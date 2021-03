Leerkracht Liesbeth van de St. Jozefschool: Een juf om op te eten!

HEEG- Vandaag is juf Liesbeth van de St. Jozefschool in Heeg 40 jaar juf! Ze was zelf in de veronderstelling dat haar jubileum gister, op 1 maart was en was gister zeer verbolgen over het feit dat er geen aandacht aan werd besteed. Ook vandaag begon voor haar de werkdag helaas als een gewone schooldag. Het kon toch niet zo zijn dat íedereen het vergeten was?!