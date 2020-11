Leer denken als een hacker ROC Friese Poort organiseert Capture The Flag voor studenten

SNEEK- Met het practoraat Digitale Weerbaarheid zet ROC Friese Poort zich in om studenten en collega’s digitaal weerbaarder te maken. Dit doen zij onder andere door op 24 november Capture The Flag te organiseren. Het doel van dit evenement is om systemen te hacken en zoveel mogelijk ‘flags’ te veroveren. Studenten van de opleidingen IT(Informatietechnologie) strijden tegen elkaar op de verschillende vestigingen.

Ethisch hacken “We leren studenten om te denken als een hacker. Wanneer zij later systemen moeten beveiligen, helpt het als ze weten hoe hackers te werk gaan,” legt practor Renze Tjoelker het doel uit. “Natuurlijk gaan wij het gesprek met de studenten aan. Dat ze zich bewust zijn van het feit dat ze iets leren waar ze later misbruik van kunnen maken. Het is niet slim om dat te doen, want de IT-wereld is maar klein. Tijdens Capture The Flag leren we onze studenten om ethisch te hacken. Ook in de opleiding besteden we hier aandacht aan. Ethisch hacken betekent dat studenten hun kennis en vaardigheden inzetten om de wereld veiliger te maken. We geven ze praktische handvaten waarmee ze later hun eigen bedrijf of werkgever kunnen beschermen.” Losgeld Vorig jaar werd de universiteit van Maastricht opgeschrikt door een ransomware-aanval. Uit onderzoek blijkt dat de hackers al maanden in de systemen zaten. Uiteindelijk betaalde de universiteit 30 bitcoin om van de aanvallers af te komen, destijds een waarde van rond de 200.000 euro.

‘Voer updates direct uit’ De aanval op de universiteit kreeg vanwege de omvang landelijke bekendheid, maar ook mkb’ers krijgen hiermee te maken. “Veel bedrijven stellen een update uit, omdat ze het te druk hebben, maar daardoor zijn ze direct kwetsbaar voor hackers. Updates zijn belangrijk om deze kwetsbaarheden uit jouw mobiel of laptop te halen. Hackers wachten tot een fabrikant van Microsoft Teams, Smart televisies of een slimme deurbel met een update komt. Dan slaan ze toe. Installeer dus alsjeblieft direct zo’n update,” drukt Renze Tjoelker iedereen op het hart.

De foto is in 2019 genomen tijdens Capture The Flag