Later regen, veel wind

SNEEK-Hadden we de laatste dagen te maken met niet veel wind, daar komt vandaag en vooral morgen verandering in. Morgen staat er op de Waddenzee enige tijd een zuidwesterstorm met tevens windstoten van 80 tot 100 km/u. Ook in de provincie zelf moet men rekening houden met windstoten tot 80 km/u, dit vooral in het west en noordelijke gedeelte.

Wind staat er deze dinsdag ook genoeg, matig tot (vrij) krachtig uit zuidoost tot zuidwest. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen, dit in de middag. De temperatuur van 12 graden in het noordwestelijke deel van Friesland, meer de provincie in wat hoger.

Komende nacht bewolkt met af en toe regen, minimumtemperatuur 12 graden bij een stevige wind.

Morgen eerst regen en zoals gezegd veel wind met in de middag zware windstoten en tijdelijk een zuidwesterstorm in het Waddengebied. Later breekt de bewolking en met de zon er dan bij kan het nog flink opwarmen, 18 graden is haalbaar.

Donderdag vallen er nog enkele buien en staat er nog een stevige wind, daarna lijken we het overdag droog te houden en ligt de temperatuur iets boven normaal voor de tijd van het jaar.

Dirk van der Meer