Later op de dag regen

SNEEK- Grote verschillen gisteren in de provincie met de buien en bij behorende neerslag, zo mat ik hier in Sneek noordoost amper 0.5 mm, nabij Wolvega kwam men nog op 8 mm uit.

De wind heeft eindelijk gas teruggenomen en is deze dinsdag zwak tot matig uit een westelijke richting, later op de dag bij de Wadden en IJsselmeer af en toe vrij krachtig. Is de temperatuur normaal een 22 graden in deze tijd van het jaar, nu moeten we het met een 18 graden doen. Er drijft bewolking over, opklaringen volgen, een bui is mogelijk. Later in de middag neemt de bewolking toe en volgt in de avond regen.

Komende nacht perioden met regen en dat telt ook eerst voor de woensdag. De meeste regen valt in het zuidelijke deel van de provincie. De minimumtemperatuur komt op een 11 graden uit, aan de kust iets hoger.

Morgen start dus bewolkt en regenachtig, in de middag vanuit het noordwesten droger en volgen opklaringen. Met een noordelijke wind die zwak tot matig is, wordt het wederom niet veel warmer dan een graadje of 18.

Ook donderdag verloopt vrij nat, vrijdag nog kans op enkele buien, vanaf zaterdag wordt het weer wat stabieler en verloopt het weekend meest droog en ook wat warmer. Verder moeten we de resten van de tropische storm Edouard in de gaten houden, deze komt in de nacht naar vrijdag en vrijdag richting Noordzee. Het is nog even afwachten wat de precieze koers wordt.