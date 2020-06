SNEEK - Het weekend verliep aan de kille winderige kant en er viel af en toe wat regen of een bui. Veel stelde het niet voor wat nattigheid aanging, amper 2.5 mm gerekend over het gehele weekend. Kijkende naar de vooruitzichten, dan staat er voorlopig weinig neerslag op het programma en verloopt na de maand april ook mei erg droog. Deze maand heb ik hier in Sneek Noordoost amper 20 mm aan neerslag kunnen opvangen.

Vandaag hebben we eerst nog last van wolkenvelden, later meer zon en hebben we dan te doen met een afwisseling van zon en wat stapelbewolking. Wind noordwestelijk en is zwak tot matig. De temperatuur komt op een 19 graden uit.

Komende nacht helder, minimumtemperatuur 7 graden, kans op een mistbank boven de weilanden.

Morgen vrij zonnig en bij niet al te veel wind uit het noordwesten, wordt het weer wat warmer en is 21 graden haalbaar in de stad, op en nabij het Sneekermeer wat lager.

Woensdag staat er een zwakke tot matige noordelijke wind, is er wat meer bewolking en zien we de temperatuur weer wat dalen, 19 graden. Donderdag weinig verandering in weerbeeld, de temperatuur wat lager.

Dirk van der Meer