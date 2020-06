Later in de week flink warmer

SNEEK- Na een weekend met de broodnodige regen en helaas te lage temperaturen, is het ook deze maandag nog aan de koele kant. Normaal is het een graadje of 19, vandaag wordt het niet veel warmer dan een 17 graden.

Er zijn wolken, kans op een bui is vandaag nog mogelijk, ook zien we de zon. De wind uit het noordwesten, zwak tot matig.

Komende nacht wolken en opklaringen, het koelt af naar een 9 graden.

Morgen droog, wel koeltjes met een 16 graden. Verder wolken en zon, wind noordelijk en is meest matig.

Woensdag een noordoostelijke wind, droog met meer zon en is het met een 18 graden weer wat warmer. Donderdag meer bewolking en is er weer kans op een bui, vrijdag blijft het droog en zien we de temperatuur op die dag tot boven de 20 graden stijgen. In het weekend neemt de kans op een (onweers)bui weer toe.

Dirk van der Meer