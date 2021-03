Lammetjesdag op de Thomas van Aquinoschool in Sneek

SNEEK- Vandaag was het een beetje feest op de Thomas van Aquinoschool in Sneek. Jeanet de Vries loopt stage in groep 1 en 2. Momenteel worden er veel lammetjes geboren bij haar op de boerderij. Tijdens de lockdown is juf Jeanet op de boerderij aan het filmen geweest en hebben de kleuters al 'een kijkje' op de boerderij gehad.