Ladies Circle 69 schenken € 2969 aan Linda Foundation

Dit bedrag komt voor gezinnen in Súdwest-Fryslân in bonnen beschikbaar, laten de Ladies weten. Het mooie bedrag werd bij elkaar gebracht door de Sinterklaasactie 2020. “We zijn trots en dankbaar voor eenieder die hierin een bijdrage heeft gedaan. Het is fijn om te merken dat iedereen in deze tijd met elkaar is begaan”, besluiten de Ladies hun berichtje.

