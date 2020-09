Kudde olifanten houdt Duinterpen uit de slaap…

SNEEK- “Ut liekt wel òf der un kudde oalyfanten tegelikertiid staat te trompetteren, su’n lawaai is ut ongefear”, zegt Hylke Postma bewoner van een van de appartementen boven de Poiesz supermarkt aan de Keizersmantel in Sneek.

Vannacht was het een paar keer raak vertelt Postma. “Ut gelúd is echt heel ferfelend en je wurde der echt wakker fan. Der binne buurtbewoaners dy’t 112 beld hewwe. Dat fonnen se dêr wear nyt su aardech, want foar dergeleke klachten belle je 112 nyt kregen de bellers te horen.”

Het doordringende geluid komt bij de supermarkt vandaan. Het is overdag ook al een paar keer voorgekomen, waarbij ook een witte nevel uit een pijpje in de muur komt.

De afdeling facilitair van Poiesz Supermarkten is ondertussen op de hoogte van de geluidsoverlast en zoekt naar een oplossing van het probleem.