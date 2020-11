Krijtvaardig Orange the World ook in Sneek

SNEEK- Op zondag 22 november gaan minstens 30 vrouwen*van de Soroptimisten Friesland en Zonta Friesland de straat op om verschillende plekken in Bolsward, Damwoude, Drachten, Heerenveen, Leeuwarden en Sneek de boodschap meld geweld een oranje dimensie te geven in het kader van Orange the World.