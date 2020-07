Korte blokkade landbouwvoertuigen distributiecentrum Poiesz Sneek

SNEEK- Stonden er afgelopen weekend landbouwvoertuigen voor het distributiecentrum van Lidl en zuivelfabriek A-ware, sinds vanavond halfnegen was ook het distributiecentrum van Poiesz doelwit van protesterende boeren. Even na tien uur vertrokken de protesterende boeren weer.

Aan de achterkant van het Poiesz dc stond een aantal trekkers geparkeerd en aan de voorkant van het centrum was ook een groot aantal landbouwvoertuigen aanwezig. Er waren geen woordvoerders van de protesterende boeren. Opvallend was dat er veel jeugd aanwezig was, al of niet uit de agrarische sector, die zich overigens correct gedroeg. Er was geen (zichtbare) politie aanwezig.

Doel van deze blokkade is dat boeren een ‘eerlijke prijs voor hun producten’ van de supermarktketens ontvangen.

Directeur Piet Smit van familiebedrijf Poiesz gaf een korte reactie: “We respecteren de wil c.q. behoefte om te demonstreren en het was goed te zien hoe alles ordentelijk verliep.”