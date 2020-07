Komkommernieuws: vreemde plaatsnamen zoeken blijft leuk

Ingezonden - Onder de rivieren menen ze dat Groningers er wat van kunnen. Boven de rivieren raken we meer en meer verbaasd over wat er zoals voorbijkomt aan namen van dorpen en buurtschappen elders in het land. Er zitten maffe namen bij hoor.

Wie meent dat louter Groningen van die vreemde plaatsnamen op zijn conto heeft staan (lees; Hongerige Wolf of Blauw), zou eens met de handtas dames een wandeling moeten maken tussen Hoorn en Amsterdam. Daar kom je namelijk de plaatsnaam De Hulk tegen.

Televisiekijkers gaat nu een lampje branden, maar deze plaatsnaam heeft niets te maken met het groene monster uit die gelijknamige tv-serie. De plek ligt in het gebied langs de trekvaarten Hoorn-Alkmaar en Hoorn-Amsterdam. Een hulk is een groot zeeschip dat daar op een uithangbord stond afgebeeld.



Het is niet eng om in Bommelskous te wandelen

Trouwens; in de gemeente Hoeksche Waard is er een buurtschap met de naam: Bommelskous. Bommel betekende vroeger zoiets als ‘duivel’, maar hoe dat gelinkt kan worden aan dit buurtschap is niet bekend. Het is overigens helemaal niet eng om daar te wandelen. Een anti diefstal rugzak hoeft heus niet mee.

HP/De Tijd zocht een aantal jaren terug naar gekke plaatsnamen en zette ze op een rij. Absoluut komkommernieuws, maar wel heel leuk. Juist omdat Groningers er wat van kunnen met Denemarken, Polen, Blauw en Kleine Huisjes. Het blijkt echter nog onschuldig te klinken ten opzichte waar HP/De Tijd tegenaan liep.

Bijvoorbeeld Kale Kluft. Het is een deel van het dorp Ruinerwold. Vind je dit raar, dan is een ritje naar de gemeente Meerssen aan te raden. Daar tref je het dorp: Raar.



Pak de tassen, we gaan naar de camping in Kampeersnol

Kleuter is een buurtschap in de gemeente Uden, waar een gelijknamig natuurgebied ligt en pak je je tassen al in voor een logeerpartij in de tent dan kom je in Kampeersnol bedrogen uit. Het is geen camping en ook geen scheldwoord, maar de benaming voor een hoog duin iets buiten Den Burg. Een nol is inderdaad een ‘duin’.

In Gelderland is er het buurtschap Dambord. Wie heeft dat bedacht zou je denken. Ook HP/De Tijd had er geen antwoord op. Heel bijzonder is het verhaal van Muggenbeet in de Kop van Overijssel. In 1313 heet het Mugghenbete, in 1443 Muggenbeke, in 1467 Muggenbeet en in 1497 staat het weer vermeld als Muggenbeek. En tegenwoordig is de benaming weer Muggenbeet. De plaats is waarschijnlijk genoemd naar de beek die er in de buurt loopt.



Onenigheid over Lull

De oudheidkundige vereniging van Venray nam er geen aanstoot aan, de bewoners van de nieuwe wijk Lull wel. Het was de naam van het oude gehucht, en wel of geen nieuwbouw, volgens de vereniging was daar niets mis mee. Toch werd eind jaren negentig de naam gewijzigd in Sint Antoniusveld.

Het magazine zette overigens de plaatsnaam Rectum op 1 in de categorie vreemde namen. Het ligt in de gemeente Wierden. In 1297 komen we voor het eerst de naam ‘Rectem’ tegen. De naam betekent zoiets als ‘rechte strook, woonplaats’. En dat is een zucht van verlichting.