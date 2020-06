SNEEK - Na een geweldige zomerse Hemelvaartsdag, tapt deze vrijdag uit een ander vaatje. Het is bewolkt en er valt af en toe een bui. De temperatuur is eerst nog prima en ligt rond de de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind, later trekt de wind flink aan uit het westen en wordt het een stuk frisser. Later op de dag volgen opklaringen.