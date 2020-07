Koele week

SNEEK-We hebben komende dagen met te koel weer te doen en valt er geregeld nattigheid uit de lucht. Pas komend weekend zien we enige verbetering in de weerkaarten en zou het vanaf zondag stabieler worden dankzij een hogedrukgebied.

Vandaag vallen er in de provincie enkele buien en staat er eerst nog een harde wind aan de kust. De westenwind neemt geleidelijk gas terug en ook de buiigheid neemt later vandaag af. De temperatuur komt niet veel hoger uit dan rond de 18 graden.

Komende nacht klaart het flink op en daalt de temperatuur tot een 14 graden aan de kust, tot een 10 graden meer de provincie in.

Morgen zonnige momenten, een buitje is mogelijk en bij een zuidwest tot westelijke wind welke zwak tot matig is, wordt het een 18 a 19 graden. Later neemt de wind aan de kust toe tot vrij krachtig, neemt de bewolking toe en gaat het in de avond vanuit het westen regenen.

Woensdag start nog met regen, later klaart het op, een enkele bui is dan nog mogelijk. De wind draait naar een noordelijke richting en met een temperatuur van gemiddeld 18 graden opnieuw een te koele dag. Normaal ligt de temperatuur rond de 22 graden.

Dirk van der Meer