KNMI waarschuwt voor zware windstoten

FRYSLAN - Donderdag komen er in het hele land zware windstoten voor van 75-90 km/uur uit een zuidwestelijke richting.

De windpiek valt in de tweede helft van de ochtend en aan het begin van de middag. Op dat moment is er in het noorden en westen plaatselijk kans op zeer zware windstoten van 100-110 km/uur.