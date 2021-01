KNMI waarschuwt voor gladheid door sneeuwval

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Op veel plaatsen wordt het glad en valt er 1-3 cm sneeuw, lokaal 3-5 cm.

Zaterdagavond gaat de sneeuw in het zuidwesten over in lichte motregen, in de nacht naar zondag en zondagochtend ook elders. Vooral in het noordoosten kan ook dit voor de nodige gladheid zorgen. De gladheid verdwijnt zodra de sneeuw in de loop van zondagochtend weer weggesmolten is. Het eerste gebeurt dit in het zuidwesten en westen, het laatste in het oosten.