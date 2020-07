Klussendienst gemeente Súdwest-Fryslân

SNEEK- De eerste jongere is gestart met een klus van de klussendienst. Hij heeft de gemeente geholpen met het onderhouden van de groenvoorziening in het Wilhelminapark in Sneek.

In de zomerperiode gaat hij nog meer klussen doen en verdient hiermee vouchers voor sport- of muzieklessen. Heb jij tijd over, ben je nog geen 18 en wil je ook een voucher verdienen voor bijvoorbeeld een workshop karate, een andere sport of muziek maken? Meld je dan aan via info@sudwestfryslan.nl. Voor gemiddeld 20 uur werken krijg je een voucher die je kunt inruilen voor een kennismaking met je favoriete sport of hobby.

Het voucherboekje vind je hier: https://bit.ly/31MC4aY Meer informatie vind je op de website van Stichting Sociaal Collectief: https://bit.ly/31PWgIU