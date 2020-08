SNEEK- Zijn de betonnen urinoirs voor de Algemene Begraafplaats van Sneek cultureel erfgoed van de stad? Daarover valt te discussiëren. Over het onderhoud kunnen we kort zijn: Klimop overwoekert de betonnen pishokjes!

En dat terwijl de gemeente Súdwest-Fryslân één van meest gastvrije gemeenten is als we het over openbare toiletten hebben. Tenminste dat zei de Maag Lever Darm Stichting twee jaar geleden nog. Het aantal openbare en semi-openbare toiletten steeg toen van 10 naar 51. Er zijn geen actuele cijfers over het aantal openbare toiletten bekend.

Het is te hopen dat het onderhoud van de andere vijftig openbare toiletten beter is dan die van de Algemene Begraafplaats. Actie gemeente!