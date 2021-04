Kledingbank wijkvereniging Noorderhoek

“Ons doel is wanneer de nood hoog is mensen bij ons gratis kleding en/of schoenen kunnen halen. Zonder vragen. Zonder oordeel. Gewoon hulp. Het begin is er. Maar om echt ‘los’ te kunnen willen we graag een beroep doen op jullie. We willen graag een kledinginzameling op touw zetten zodat we straks veel mensen kunnen helpen.”

“In eerste instantie nemen we alleen schone nog draagbare kleding en schoenen aan. Dus heeft u kleding liggen wat u wil doneren aan ons dan zijn we daar heel blij mee. Kleding Inbrengen kan op het moment elke maandag (behalve op feestdagen) tussen 9 en 11 uur op de Harmen Sytstrastraat 8A in Sneek. Ingang aan de zijkant van het gebouw (parkeerplaats zijde). Ophalen in Sneek is ook geen probleem. Dan graag een berichtje op 06 16002226”