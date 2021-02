Kinderopvang opent met Lichtjesweek Kids First

SNEEK- Per 8 februari heropent de kinderopvang haar deuren voor alle kinderen van het kinderdagverblijf en de peuteropvang. Bij Kids First COP groep verwelkomen ze de kinderen met een warm welkom tijdens de lichtjesweek.

In de week van 8 t/m 12 februari 2021 viert de kinderopvangorganisatie voor het vierde jaar op rij op alle geopende locaties de Lichtjesweek, met toepasselijk thema ‘verbinding’!

De Lichtjesweek is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij Kids First normaliter op de locaties, samen met wijk of buurt, sportverenigingen, ouders en kinderen activiteiten organiseren. Een feest, bedacht door enthousiaste pedagogisch medewerkers, dat verbindingen legt binnen én buiten de organisatie, waarbij plezier voorop staat.

“Nu zal het in 2021, vanwege het coronavirus, toch een andere belevenis zijn dan de voorgaande jaren. We kunnen immers niet zomaar met grote groepen bijeen zijn en samen een gezellig feest vieren.” zegt Esther Ottens, communicatieadviseur Kids First. “Daarom zullen alle kinderen een cadeautje ontvangen in het kader van de Lichtjesweek. De BSO-kinderen moeten helaas iets langer wachten op hun attentie, maar deze blijft uiteraard beschikbaar wanneer ook de BSO weer geopend wordt.” vervolgt ze.

De kinderen zullen voorgelezen worden uit het prentenboek ‘Op zoek naar het lichtjesfeest’, dat vorig jaar door Kids First gelanceerd is. Het boek is gemaakt door twee pedagogisch medewerkers; auteur Sanne Amsink en illustrator Anne Kunst.