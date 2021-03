Kinderen Houkepoort wachten op speeltuin: Help ons een handje!

“Na vele beloftes van de gemeente en wekelijks contact is het wel klaar. We verwachten een zomer in Tuinesië maar dan willen we wel graag de speeltuin die hier eigenlijk al lang zou moeten staan”, aldus een van de moeders die bij het protest aanwezig is.

Actie

Een andere ouder appt ons het volgende bericht: “Gister heeft het bericht ons bereikt dat de aanleg van de speeltuin wederom is uitgesteld tot minstens na de zomervakantie. Als ouders van (jonge) kinderen begint dit zo langzamerhand erg vervelend te worden. Er is al veel contact hierover met de gemeente, maar echt constructief zijn deze overleggen niet.”

“Daarom willen we nu een actie starten waarmee we de aandacht vragen voor een veilige en overzichtelijke speelplek voor onze kinderen. Vanmiddag tussen 14 en 16 uur kan elk kind een handtekening (handafdruk) komen maken op een spandoek, waarmee we op een ludieke manier vragen wie ons een ‘handje kan helpen’.

“Alle kinderen zijn welkom ter hoogte van Zuiderrak 1. Het spandoek plaatsen we vervolgens met palen op de steeds hoger wordende bult zand en de foto’s zullen worden aangeboden bij B&W.”