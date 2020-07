Kinderen en ouders zwaaien juf Sia van Julianaschool uit

SNEEK- Voor de tweede keer in één schooljaar werd juf Sia de Goede in het zonnetje gezet op de Julianaschool. Was het aan het begin van het schooljaar nog vanwege haar 40-jarig jubileum in het onderwijs, op dinsdag 30 juni werd volop aandacht besteed aan haar pensionering.

In 1974 is ze begonnen als kleuterjuf op de Bloemstraat in Sneek, in het gebouw wat naast de Julianaschool staat en nu gebruikt wordt door Stichting Kinderwoud. Ze heeft vervolgens op verschillende scholen gewerkt. De cirkel is rond nu ze de laatste jaren weer lesgegeven heeft op de Bloemstraat.

In een Tesla

Werd ze in oktober nog opgehaald met een DAF uit het bouwjaar 1974, nu kwam er een hypermoderne Tesla, met dank aan de bestuurder Henk Hanenburg van lokaal 55.

Op het schoolplein van de Julianaschool stonden alle kinderen juf Sia op te wachten. Ieder kind had een bloem en een handje vast, waarbij de handjes symbolisch waren voor het uitzwaaien. De bloemen werden verzameld en als één grote bos aan juf Sia overhandigd.

Dansles

Binnen kregen de kleutergroepen dansles, onder leiding van dansschool Danswil. De kleuters kregen dansen aangeboden, waarbij Juf Sia het thema was. Verschillende kenmerken van haar kwamen tot uiting bij de dansvoorstelling, die samen met haar werd opgevoerd. Ze straalde zichtbaar.

Aan het eind van de schooldag werd ze voor school uitgezwaaid door alle kinderen en aanwezige ouders. De muziek van het aanwezige draaiorgel maakte dit extra vrolijk.

Op de foto’s zien we de aankomst in de Tesla, de ontvangst op het plein, de dansvoorstelling met haar kleuters, het uitzwaaien van de kinderen en juf Sia met haar familie bij het draaiorgel.