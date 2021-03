Kerstpakkettenactie levert 8.654 euro op voor Onderwijs voor gevluchte kinderen in Griekenland

Kerstpakkettenactie: maatschappelijke bijdrage leveren

Alice Muller: “Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs ongeacht de omstandigheden en wij leveren daaraan graag een bijdrage. Ieder jaar kiezen we voor een organisatie die zich inzet voor kinderen en jongeren om mee te kunnen doen in de maatschappij. Onderwijs is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Binnen Europa speelt zich momenteel een schrijnende situatie af in Griekenland, waarbij ongeveer 45.300 gevluchte kinderen in vluchtelingenkampen of opvangcentra zitten. UNICEF maakt zich sterk om onderwijs voor deze kinderen te realiseren.”

Unicef

UNICEF komt op voor de rechten van deze kinderen. Als ’s werelds grootste kinderrechtenorganisatie zorgt UNICEF elk jaar voor het voeden, beschermen en scholen van miljoenen kinderen. Voor, tijdens en na een humanitaire ramp biedt UNICEF noodhulp, en blijft zolang dat nodig is om levensreddende hulp en hoop te bieden aan kinderen en hun families.

Ondanks de vele gevaren onderweg, komen er nog steeds nieuwe vluchtelingen en migranten naar Griekenland. In totaal zijn er ongeveer 120.000 migranten en vluchtelingen op de Griekse eilanden en het vaste land. 48% van de 33.000 leerplichtige kinderen (4-17 jaar) in Griekenland die op de vlucht zijn, gaat niet naar school. Het gaat hierbij met name om de kinderen op de overvolle eilanden.

Conny van Oorschot, jeugdvoorlichter UNICEF Fryslân: “Mede met de bijdrage van ROC Friese Poort zetten we tijdelijke klaslokalen in vluchtelingenkampen op en richten deze in. Daarbij werven we onderwijzers en trainen hen in het werken met vluchtelingenkinderen.”