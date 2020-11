Kerstollenactie voor KIKA

“Ik verkoop de kerststollen voor €7,50 per stuk, bestellingen kunnen bij voorkeur doorgegeven worden per mail: mirandavoorkika@hotmail.com ! Geef je bestelling door voor woensdag 9 december 20:00. Vergeet niet je NAW-gegevens en het aantal te vermelden. Vanaf 16 december begin ik met bezorgen in een straal van maximaal 15 km rondom Sneek. Is de afstand groter? In overleg is er veel mogelijk! Betaling contant bij aflevering of waar nodig op factuur. Vraag ook je buurman, buurvrouw, opa, oma, ooms en tantes, vrienden, collega's en iedereen meer”, aldus Miranda.