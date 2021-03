Kerk Top en Twel in actie voor Kamp Morra

OPPENHUIZEN- Ook Top en Twel heeft zich aangesloten bij de poppenactie voor Kamp Morra. Het is de bedoeling dat er op 2 april 4.222 poppen in een weiland staan bij het dorp Morra. Deze poppen staan symbool voor kinderen die zonder ouders en onder barre omstandigheden in vluchtelingenkampen verblijven, zoals in het Griekse Moria.