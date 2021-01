Kennismaken met het (V)MBO van Nordwin College, locatie Sneek

Samen met Johanna Posseth (teamleider MBO 1&2), Sietse Planting (teamleider onderbouw VMBO-groen) en Jouke de Glee (teamleider bovenbouw VMBO-groen) vormen zij het managementteam. Hoe zien zij de toekomst en wat drijft hen?

Onderzoeken waar de talenten liggen

Richard van der Molen: “We hebben binnen het onderwijs een hele mooie, verantwoordelijke taak. Ik vind het belangrijk dat alle leerlingen en studenten de kans krijgen om te onderzoeken waar hun talenten liggen en dat ze deze benutten doordat ze onderwijs op maat krijgen. Als ik daar een schakeltje in kan zijn, maakt me dat heel erg trots”.

Het vmbo en mbo versterken elkaar

Johanna Posseth: “Het is mooi om te merken dat het vmbo en het mbo elkaar versterken. Dat we samen in één gebouw zitten helpt daarbij. Bovendien maakt het de overstap van het vmbo naar het mbo voor leerlingen makkelijker. Je bent natuurlijk ook van harte welkom als je een andere vmbo-school hebt afgerond.”

Fusie met Aeres

Jouke de Glee: “Ik zie vooral voordelen van de fusie. Het grootste voordeel is dat we allebei groen onderwijs aanbieden. Samen zijn we daar nog sterker in. We kunnen profiteren van elkaars deskundigheid en specialisme. Aeres heeft bijvoorbeeld veel ervaring met het inzetten van drones in de landbouw. Die methodiek kunnen wij goed gebruiken voor het geven van dronelessen.”



Toekomst van groen onderwijs

Sietse Planting: “Eigenlijk kun je gewoon niet om het groene onderwijs heen. Landbouwminister Carola Schouten heeft al eens gezegd dat jongeren uit het groene onderwijs de mensen zijn die bepalen hoe de toekomst uit gaan zien. Daar leiden we onze leerlingen en studenten graag voor op. Wat we daarnaast ook belangrijk vinden, is dat jongeren een opleiding kiezen waar ze blij van worden. En het mooie is dat je daarna nog alle kanten op kunt. Als je nu Paard kiest, kun je daarna ook nog prima Techniek, Economie, Zorg of bijvoorbeeld Mode gaan doen. Kies dus nu vooral wat je hart je ingeeft!”



Een fijne tijd op school

Richard van der Molen: “Het mooiste compliment dat we kunnen krijgen, is als jongeren terugkijken en aangeven dat ze gezien werden, mochten zijn wie ze waren, dat ze veel geleerd hebben en dat ze zijn gegroeid als mens. Als ze een fijne tijd bij ons op school hebben gehad, dan hebben we het goed gedaan!”

