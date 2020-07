SNEEK - Een vrij rustig weerbeeld zien we deze woensdag. De wind waait uit het noordwesten en is zwak, af en toe matig op de Wadden en IJsselmeer.

Er zijn wolkenvelden, ook zien we wat zon en er is kans op een bui(tje). De temperatuur 18 graden aan de kust, 20 graden in het zuidoosten van Friesland.

Komende nacht neemt de bewolking weer verder toe en valt daaruit later in de nacht weer regen. Temperatuur 14 graden als minimum op de Wadden, in het zuidoosten daalt deze eerst nog naar een 11 graden.

Morgen bewolkt en af en toe wat regen of een bui. De meeste regen is weggelegd voor het zuiden van de provincie, op de Wadden komt in de middag het zonnetje nog tevoorschijn. De temperatuur 18 graden bij niet al te veel wind uit het zuidwest tot noordwesten.

Vrijdag en zaterdag prima zomerdagen en stijgt de temperatuur naar een 22 tot 24 graden, de hoogste waarden in het oosten en zuiden van de provincie. Als ik even naar de zondag kijk, dan verloopt deze met meer bewolking, is er kans op een bui en is het iets minder warm.