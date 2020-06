Kans op een bui.

SNEEK - Gisteravond trokken er een paar buitjes over onze regio en dat zien we ook vandaag terug en dan specifiek vanmiddag. Een enkeling kan zelfs wat korrelhagel geven, daar is de bovenlucht koud genoeg voor. Ook de temperatuur op neushoogte geeft geen hoogstandje, met 11 graden is het wel gedaan. De wind waait uit het noordwesten en is zwak tot matig.