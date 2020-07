Kandidaten promofilm Sneek gezocht

SNEEK- Voor een te maken promotiefilm van Sneek is Sneek Promotion op zoek naar een leuk stel die aanstaande vrijdag 3 juli beschikbaar is voor opnames!

Wat zoeken we:

- een leuk stel (mag ook vrienden zijn, man & vrouw)

- leeftijdscategorie 25-45 jaar

- je moet kunnen suppen

- je hoeft niet uit Sneek te komen (mag wel)

- vrijdag 3 juli beschikbaar zijn van 10.00 t/m 23.00 uur

Wat krijg je? Een hartstikke leuke dag in Sneek en natuurlijk verzorgen wij de inclusief lunch, diner, natje, droogje etc

Op de koop toe krijg je een leuke Sneek trui van SnitsWear! Reacties - bij voorkeur met foto - zsm per email naar binnenstad@ondernemendsneek.nl.