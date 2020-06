Kalfje nummer 6 raakt ook in de sloot van het Rasterhoffpark

SNEEK- Dat er een babyboom onder de Schotse Hooglanders in het Rasterhoff gaande is, moge bekend zijn. Afgelopen nacht werd kalfje nummer 6 geboren. En alsof de duivel er mee speelt, ook dit kalfje raakte van de wal in de sloot!

Wie anders dan Ype van der Werf was weer op het juiste moment op de juiste plaats om adequaat te handelen.

“Nadat ik het kalf in de sloot zag liggen heb ik direct actie ondernomen. Omdat je alleen niets kunt beginnen heb ik Erik Bos maar weer gebeld met de mededeling dat het kalfje in de sloot lag. Erik is direct gekomen met zijn collega Anno en met vereende krachten hebben wij het kalfje uit de sloot gehaald. Daarna met een 2 personen het kalfje met een dik hoeslaken schoon gemaakt. Gelukkig is alles goed gelukt en de moeder nam het kalfje mee naar een veilige plaats”, aldus Van der Werf.