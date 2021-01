Kabinet wil een avondklok, Tweede Kamer aan zet.

FRYSLÂN - Het demissionaire kabinet wil verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen. Daarom wil men vanaf vrijdag van 20.30 tot 04.30 uur een avondklok in laten gaan. Dit was de kern van de persconferentie die woensdagmiddag werd gehouden door premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge.

Of de avondklok ook daadwerkelijk wordt ingevoerd is nog niet geheel zeker. Daarvoor is de Tweede Kamer aan zet. Zij moeten voor de invoering van de maatregel toestemming geven. Afhankelijk van het debat donderdag kan het zijn dat de avondklok niet vrijdag, maar zaterdag of zondag wordt ingevoerd.

Het is de bedoeling dat mensen die voor hun werk tussen de genoemde tijden echt op straat moeten zijn daarvoor van hun werkgever een verklaring krijgen. Op de website Rijksoverheid.nl komt een modelverklaring te staan die gebruikt kan worden. Ook moet degene die buiten is zelf nog een verklaring kunnen tonen met de reden waarom de persoon 's avonds op straat is. Net als voor mensen die moeten werken, wordt er een uitzondering gemaakt voor dringende hulp aan mens en dier, inclusief voor mantelzorgers. Ook de bezorging door restaurants en maaltijdbezorgers mag tijdens de tijd van de avondklok doorgaan.

Hondenbezitters

In de periode dat de avondklok van kracht is mogen mensen die een hond hebben het huisdier wel uitlaten. Ze moeten dat alleen doen, dus niet met meerdere gezinsleden.

Boete

Het kabinet wil de avondklok tot en met 9 februari laten duren, evenals de overige maatregelen binnen de lockdown. Voor wie zich er niet aan houdt, kan een boete van 95 euro krijgen.

Bezoek

Ook wordt per direct het aantal bezoekers thuis verder beperkt. Binnen de huidige maatregelen gaat het om twee per dag, dat wordt vanaf vandaag één bezoeker van 13 jaar of ouder per dag. Dit geldt niet voor mantelzorg.

Uitvaart

Voor crematies en begrafenissen gaat het aantal aanwezigen van 100 naar 50 mensen. Deze regel voor uitvaarten gaat in op 25 januari.



Essentiële winkels

Wanneer het plan van de avondklok door de meerderheid van de Tweede Kamer wordt goedgekeurd, dan zullen de supermarkten en andere essentiële winkels die nu nog tot later dan half negen in de avond open zijn eerder moeten sluiten. Rutte noemde daarvoor de tijd van uiterlijk 20.15 uur.

Quarantaineplicht reizigers

Reizigers die vanuit landen met een hoog risico naar Nederland komen moeten vanaf 23 januari vlak voor vertrek een sneltest doen. Die komt bovenop een negatieve PCR-test die ze al moesten tonen. Verder geldt er in plaats van het dringende advies een quarantaineplicht van tien dagen voor reizigers.

Op het naleven daarvan komt controle. Dit moet in de wet worden geregeld. Voor de tijd dat dit nog niet georganiseerd is wordt er een vliegverbod vanuit Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en een aantal landen in Zuid-Amerika ingesteld.