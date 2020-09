Kaatsnamen voor straten in nieuwbouwplan Sneek

SNEEK-De Sneker wijk Lemmerweg-West krijgt er vier straten met kaatstermen bij. In nieuwbouwplan Het Perk wonen de toekomstige bewoners straks aan De Opslag, Het Eerst, De Krans en Spelstraat.

Op het terrein aan de stadsrondweg N7 stond decennialang de christelijke middelbare technische school, geopend in 1970. Door scholenfusies (ROC Friese Poort) werd het schoolgebouw in 2009 overbodig, toen de leerlingen de nieuwbouw aan De Harste betrokken. De oude MTS is inmiddels gesloopt, net als de garage van Wander ernaast.

Op het nu nog braakliggende terrein komen 138 woningen en appartementen. Het gaat om 24 waterwoningen en 57 rijwoningen van Frisoplan BV en – in beeldbepalende hoogbouw tot elf verdiepingen - 57 huurappartementen van woningcorporatie Elkien.

De nieuwe straatnamen sluiten aan bij een aantal andere namen in de wijk, die ook naar de kaatssport verwijzen: Kaatsland, Partuurstraat, Bovenslag, Voorlijn en Boetsstraat.