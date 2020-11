Juf Simmie Tigchelaar met pensioen

In 1974 is ze begonnen in Staphorst en in 1978 is ze verhuisd naar Sneek. Daar heeft ze op diverse scholen gewerkt in de groepen 1,2 en 3. Namelijk op de Simon Havingaschool, de Jan van Nassau, de Standerd, de Vuurvlinder, de Julianaschool en tenslotte op de Koningin Wilhelminaschool.

’ s Ochtends vroeg werd Simmie iets na zevenen opgehaald voor een ‘coronaproof’ ontbijt met de collega’s. Een gezellige, sfeervolle manier om zo de dag te beginnen. Daarna kon ze blijven ontbijten, want ook voor de kinderen van groep 1/2 was de ontbijttafel gedekt.

Simmie wou zelf graag iets aanbieden aan de kinderen en dat gebeurde d.m.v. twee prachtige voorstellingen van Clown Sander Balk (Circus Salto). Hij liet de kinderen lachen, zich verwonderen en stralen. En Simmie zelf straalde nog het meest toen ze de kinderen zag genieten.

De kinderen boden diverse cadeaus aan, zoals een samen gemaakt schilderij en een vaas met de afdrukken van alle kinderduimen. Daarna werd juf Simmie uitgezwaaid met 75 geknutselde handjes, die ze daarna meekreeg in een vaas. Hiermee werd deze feestochtend afgesloten.

Ook al gaat Simmie met pensioen, gelukkig neemt ze niet helemaal afscheid. Op een aantal momenten in de week blijft ze vrijwillig helpen in de kleutergroep.