SNEEK- Na meer dan veertig jaar in het onderwijs te hebben gewerkt gaat onze juf Loes ​met pensioen. Juf Loes heeft bijna haar ​gehele carrière gewerkt in het speciaal en zeer speciaal onderwijs. In het begin als leerkracht en later als intern begeleider ​respectievelijk op ​Het Kompas en De Klokslag en vanaf augustus 2004 op De Conventschool en SINNE.