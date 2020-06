Juf Jellie viert 25-jarig jubileum op Julianaschool

Na haar start in Menaam was ze vanwege haar opgroeiende kinderen 15 jaar gestopt met lesgeven. Daarna is ze weer begonnen op de Koningin Wilhelminaschool in Sneek en vervolgens naar de Julianaschool gegaan. Haar ‘grootste fan’, meester Hans, heeft haar vanmorgen van huis opgehaald in zijn versierde auto.

Bij de Julianaschool werd juf Jellie opgewacht door haar ‘evenbeeld’ in de vorm van een pop, wat bij haarzelf en vele anderen tot grote hilariteit leidde.

Op de het schoolplein stonden alle kinderen hun juf op te wachten en zongen met elkaar een prachtig jubileumlied. Daarna ging de jubilaris langs de verschillende groepen voor een bijdrage van alle kinderen. Een prachtige feestdag!