Jubileum en nieuw winterprogramma trekzakclub Thús giet it better

JOURE - Het nieuwe winterseizoen gaat weer van start! Trekzakclub Thús giet it better uit Joure staat weer te popelen om met het programma te beginnen. Op de vaste speellocatie bij It Haske in Joure zijn goede afspraken gemaakt om veilig met elkaar samen te spelen en les te krijgen.

Informatie en aanmeldingen

Voor belangstellenden is er ook dit jaar weer de mogelijkheid een keer te komen kijken of mee te spelen. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wel graag van tevoren contact hierover via de website van de club: www.trekzakclubjoure.nl.

Jubileum

Helaas kon de feestelijke slotavond in maart jongstleden niet doorgaan. Die avond had een extra feestelijk tintje in petto in verband met het 25-jarig bestaan van de club. Maar, wat in het vat zit…

Foto: Marlies Overman