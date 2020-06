Jorrit Bergsma, Heather Bergsma en Iris Kroes vloggen voor minder afval

Daarom kiest Omrin samen met 17 deelnemende gemeenten voor een nieuwe opvallende campagne: Scheid Advies. Waar je wél wat aan hebt. Zodat jij minder afval krijgt en beter scheidt. Met zo min mogelijk moeite. Met in de hoofdrol: Jorrit Bergsma, Heather Bergsma en Iris Kroes.

BN’ers vloggen voor minder afval

Om zoveel mogelijk inwoners te motiveren minder afval te krijgen en beter te scheiden zijn Jorrit Bergsma, Heather Bergsma en Iris Kroes dé trekkers van deze campagne. Zij inspireren met leuke vlogs, scheid-tips en geven handige Do It Yourself-oplossingen. Vandaag start de campagne met de eerste vlog, waarin wordt opgeroepen om problemen- bij het scheiden van afval of de preventie ervan- op te sturen.

Afval scheiden én preventie van afval



Het doel is dat er jaarlijks nog maar maximaal 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner is. En dat 75% van al het huishoudelijk afval wordt gerecycled, zodat grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Daar waar de vorige campagne vooral gericht was op afval scheiden, richt deze nieuwe campagne zich óók op de preventie van afval. Op deze manier worden onze inwoners extra geprikkeld om hun eigen huishoudelijk afval echt te verminderen.



17 gemeenten in Friesland en Groningen



Elke gemeente in Nederland heeft van de Rijksoverheid de zogenoemde VANG-doelstelling (Van Afval Naar Grondstof) gekregen, waarin is vastgesteld dat er vanaf 2020 nog maar maximaal 100 kilo afval per persoon per jaar is. 17 gemeenten in Friesland en Groningen hebben de handen in één geslagen om dit doel te bewerkstellingen en Omrin de opdracht gegeven om deze campagne uit te voeren.