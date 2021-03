Joodse kinderen centraal in fototentoonstelling ‘Wy koene der noch wol ien by ha’

SNEEK- In het Friese landschap zijn in april en mei veertien levensgrote portretten van Joodse kinderen te zien op die plekken waar ze in de oorlog zaten ondergedoken: bij huizen en boerderijen, in dorpen en steden. De foto’s verbeelden op theatrale wijze het contrast tussen toen en nu: ooit werden de kinderen hier weggestopt, nu kan iedereen ze al van veraf zien. Ook in Sneek, op de hoek Jousterkade/Oosterdijk, hangt zo’n portret. Het is een foto van Ids Boot.