Jong nieuw leven op Master Amiko school

SNEEK- Op de school voor nieuwkomers Master Amiko te Sneek zijn achttien kleine kippenkuikentjes geboren. Juf Femke Marije heeft een broedmachine geleend. Ze heeft deze in de klas gezet en drie weken lang de kinderen meegenomen in het proces van groei tot uitkomen.

Samen met de kinderen hebben we in de eieren gekeken. Ze zagen na een paar dagen een klein rood puntje met bloedvaatjes. Onvoorstelbaar dat na 21 dagen een snaveltje tegen het ei aantikt en een klein nat pluizig kuikentje uit een ei komt. De kinderen hebben er letterlijk en figuurlijk geen woorden voor.

“Op Master Amiko kiezen we heel bewust voor deze lessen. Het is best een werk maar wat krijg je er veel voor terug. Onze kinderen leren de taal het beste door te doen en door te voelen. Ze leren door deze belevenis heel veel woorden die ze actief gebruiken. Sommige kinderen die normaal gesproken verlegen zijn omdat ze de Nederlandse taal nog niet goed beheersen vergeten het gewoon omdat ze zo enthousiast zijn over het nieuwe leven in de klas. Ze vertellen honderduit aan elkaar, ouders en ieder die maar in de klas binnenkomt”, vertelt juf Femke Marije.