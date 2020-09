Jolinde Lampe: “Als klein meisje droomde ik over mijn eigen ballet studio’

SÚDWEST-FRYSLÂN – “De studio opent haar nieuwe deuren in de eerste week van september. Een mooi moment om meer te laten zien wie Joli Vie is, en wat de kracht is van Yoga en Pilates. Ook de Pilates reformer is een feit, als enige in Friesland heeft Joli Vie de mogelijkheid om te trainen zoals de dames van Victoria Secret en Madonna. Een functionele training die het lichaam uitnodigt om te verlengen maar toch krachtig te zijn, zoals een danserslichaam dit heeft. We werken met de kleine, houdingspieren die de houding dan ook versterken en in balans brengen. Het is krachttraining die de basis heeft in de Core. Pilates betekent altijd het beteren van je houding!”, vertelt Jolinde Lampe, eigenaresse Joli Vie over de deelname aan het Werkfestival.

Hoe ziet een geslaagde dag van het Werkfestival Súdwest-Fryslân voor jou eruit?

“Ik hoop mensen te mogen ontvangen die al een tijdje binnen willen stappen, maar de drempel was te groot om een bericht te sturen of te bellen. Een open deur bied mensen de mogelijkheid om even te voelen en vragen te stellen. Dat is voor mij een geslaagde dag!”

Wat gaan de bezoekers, andere ondernemers en organisaties van jouw bedrijf zien op 19 september?

“Zij kunnen een kijkje nemen in de studio, voelen hoe de ambiance/sfeer is. Ik zorg voor een lekkere kop thee/koffie met gezonde lekkernijen. De visie van Joli Vie is gezond leven, in vrijheid, bij Joli Vie wordt je daartoe geïnspireerd.”

Wat maakt jouw bedrijf mooi/uniek/interessant? Waarom moeten de bezoekers jouw bedrijf niet overslaan?

“Bij Joli Vie worden lessen gegeven in meditatie, Vinyasa yoga, Yin yoga en Pilates, ook op de Pilates reformer en de Pilates Cadillac. Bezoekers mogen een kijkje in de studio niet overslaan vanwege haar mooie sfeer en duidelijke visie: in contact komen met je lichaam. Bekijk de workshops, allemaal gericht op ontspanning en lichaamsbewustzijn.”

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

“Ik geef ’s ochtends en ’s avonds groepslessen, in de latere ochtend en begin middag privé lessen op de Pilates Reformer.”

Wat vind jij het allerleukste, bijzonderste of mooiste aan jouw vak?

“De vrijheid in creativiteit. Ik luister naar wat er nodig is om mensen meer in contact te brengen met hun lichaam en geest. Bij Joli Vie voel ik de vrijheid om workshops voor te bereiden die dit versterken, in vrijheid kan ik dat doen! Met respect en een goed luisterend oor sta ik de mensen in mijn lessen bij.”

Wat is een leuk/grappig/interessant verhaal of nieuwtje over jouw bedrijf wat veel mensen nog niet weten, maar wel noemenswaardig is?

“Als klein meisje droomde ik over het hebben van een eigen Ballet studio. En pats, daar was Joli Vie!”

Zwarteweg 3, Sneek | www.Joli-Vie.nl

