Jeroen, om terug te komen op jouw levensmotto. Hoe vertaal je dat naar het werken bij Sijperda Verhuur?

“Ik geloof in de deskundigheid van mijn team bestaande uit enthousiaste collega’s! Bovendien hebben we een ruim assortiment aan materieel voor de professionele (eind)gebruiker, zowel bedrijven als particulieren! Tezamen met het persoonlijke contact met onze klanten – wat bij ons erg belangrijk is – en de korte lijnen binnen de organisatie, maar ook doordat we het transport zelf regelen, kunnen we snel handelen en inspelen op de klantvraag.”

Met wat voor vragen komen klanten dan bij jullie?

“Deze vragen komen van zowel de beroepsmatige gebruikers als particuliere gebruikers die ontzorgd willen worden bij het huren van gereedschap en bouwmachines. Hierbij gaat het om materieel voor de bouw en industrie. Ook zijn wij actief op het vlak van evenementen, sanitaire voorzieningen, klimaatbeheer, bouw- en personenliften en valbeveiliging. In de dienstverlening wordt het bieden van een totaaloplossing richting de klant centraal gesteld.”

En wat gaan de bezoekers hiervan zien tijdens het Werkfestival?

“Wij willen met name de bezoekers laten ervaren dat Sijperda een aantrekkelijke werkgever is, waar een mooie carrière van start kan gaan of een vervolg kan worden gegeven. Wij willen de veelzijdigheid laten zien, maar ook de verschillende loopbaanmogelijkheden en de functies die er bij ons zijn. Deze dag komen we graag in contact met potentiële collega’s. Gevolgen kunnen direct zijn in richting van openstaande vacatures, maar deze dag kan ook pas op een later moment tot resultaat leiden.”

Wat maakt juist het werken bij Sijperda zo interessant?

Voor mijn functie is dat de diversiteit aan werkzaamheden, deze zijn erg uiteenlopend. Ik haal daar veel energie uit. Op het gebied van online marketing loopt Sijperda Verhuur bijvoorbeeld voorop in de markt. Hierdoor is de organisatie continu in beweging en we gaan mee in de tijd. Zo kan er al jaren kan er al jaren direct online besteld worden, wat vrij uniek is in de verhuur van gereedschap en bouwmachines!”

Sijperda Verhuur | Einsteinstraat 1, 8606 JE Sneek | www.sijperdaverhuur.nl | HRM@sijperdaverhuur.nl

