Jan van Erve doet mee Sponsorloop voor de Sjinkie Foundation, Fonds Gehandicaptensport en KiKa

SNEEK- Op zaterdag 27 maart a.s. is er De Orango Run LAST MEN STANDING, een virtuele, volledig coronaproof hardloopafvalrace. Een van de deelnemers is Jan van Erve uit Wiuwert, hij was eerder commercieel directeur van SC Heerenveen en in 2018 betrokken bij de organisatie van Culturele Hoofdstad Friesland.

Iedereen die meedoet zet een route uit rond zijn of haar huis van precies 6,7 km. De start is om 05.00 uur in de ochtend en klokslag elk volgend heel uur start je een nieuwe ronde van 6,7 km ... tot je niet meer kan. De laatste ronde start in Nederland om 20.00 uur in verband met de avondklok. In Nederland kunnen dus in theorie 16 rondes, oftewel 107,2 km gelopen worden!

Jan Erve uit Wiuwert is een van de deelnemers

“Dit event is door vrijwilligers opgezet. Deelname is dan ook gratis. Maar ik wil er iets meer van maken in deze nog steeds bizarre tijd. Ik wil er namelijk een ouderwetse sponsorloop van maken. Fondsen, stichtingen en foundations hebben het in deze tijd moeilijk om geld voor hun goede doel op te halen. Acties organiseren en collectes langs de deuren lopen, is in deze Coronatijd lastig. Dus ik ga met hardlopen geld ophalen. En dat wil ik doen voor de volgende goede doelen:

· De “Sjinkie Foundation” back on track…

· Fonds Gehandicaptensport

· Kika kinderenkankervrij

Ik heb mijn eigen rondje van 6,7 km rondom Wiuwert. De afgelopen maanden heb ik flink getraind. Vanaf 9 januari 2021 heb ik ruim 425 km in de benen.

Je kunt me sponsoren per rondje of je kan voor een vast bedrag kiezen. Alle kleine beetjes helpen. Ik wil sowieso 6 rondjes doen, want dat is bijna een marathon en dat heb ik eerder gedaan! Maar mijn uitdaging is 10 rondjes lopen! Dat is 67 km. Klinkt mooi en past goed bij rondje van 6,7 km en bij mijn geboortejaar 1967. Maar wie weet loop ik wel tot het niet meer mag vanwege de avondklok. Dus dan zou ik mijn laatste ronde lopen vanaf 20.00 uur. Dat zou neerkomen op 107,2 km…

In principe deel ik al het geld dat ik ga ophalen door drieën, zodat elke organisatie een gelijk deel krijgt of de donateur moet expliciet aangeven dat zijn of haar donatie bestemd is voor één van de drie goede doelen.

Degenen die mij per rondje willen sponsoren, informeer ik na afloop van de run en dan kunnen jullie het bedrag overmaken. Stuur mij een mail op jmpvanerve@gmail.com of app me op 06-20130067 voor welk bedrag per ronde je me wil sponsoren”, laat Jan van Erve weten.

Voor meer info:

https://www.doneeractie.nl/jan-van-erve-last-men-standing-sponsorloop/-51192