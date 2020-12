Jan de Rapperpaad in alle stilte geplaatst

SNEEK- Eind vorig jaar verscheen er een prachtig boekwerkje over de Sneker verzetsman Jan de Rapper (1907-1989). Het werk geschreven door kleindochter Yvonne de Rapper. Een waardig eerbetoon aan de verzetsman Jan de Rapper die recht doet aan deze Sneker. Ook werd bekend dat er een pad naar Jan de Rapper zou worden vernoemd. De locatie: De verbinding tussen de Kanadezenstrjitte en het Fiem, in de wijk De Zwette, draagt vanaf nu zijn naam.

Onthulling

De onthulling zou plaatsvinden op 15 april 2020, de dag dat het 75 jaar geleden is dat Sneek door de Canadezen werd bevrijd, maar vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus, vindt de onthulling op een later moment plaats. Dat moment is er blijkbaar geweest.

Tot stomme verbazing van familieleden van Jan de Rapper blijkt dat bordje er inmiddels te staan. Ze zijn er uiteraard blij mee, maar hadden op z’n minst wel even een bericht van de gemeente Súdwest-Fryslân verwacht dat het bord geplaatst is…

Straatnamen herinneren aan oorlogsverleden

In de wijk De Zwette herinneren ook andere straten aan het Sneker oorlogsverleden, met namen als Dick Brouwerstrjitte, Kanadezenstrjitte, Koos Gaastrastrjitte, Koeriersterwei, Gerben Oppewalstrjitte en Haitze Wiersmastrjitte. Verzetsman Willem Santema, die in 1944 door de Duitsers werd gefusilleerd en tot dan werkgever van De Rapper was, is in Sneek al vernoemd in de wijk Lemmerweg-Oost.

Over Santema verscheen vorige week een biografie.