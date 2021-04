Inwoners Súdwest-Fryslân kunnen gratis openbare laadpaal aanvragen

SNEEK- Vanaf vandaag kunnen inwoners en mensen die in Súdwest-Fryslân werken een openbare laadpaal bij de gemeente aanvragen. Tot nu toe staan er zeventig openbare laadpalen in de gemeente, maar de gemeente wil dat dit er veel meer worden. De gemeente heeft zo’n 500 locaties op het oog. Laadkracht B.V. gaat de laadpalen plaatsen.

Eerste laadpaal onthuld

Vanochtend onthulden wethouder Mark de Man en Jacob de Graaf van Laadkracht B.V. de eerste openbare laadpaal in de Sneker wijk Sperkhem. Wethouder De Man: “Ik ben heel blij met deze samenwerking. Waar sommige andere Friese gemeenten nog in de verkenningsfase zitten, plaatsen wij al de eerste openbare palen. Zo kunnen we onze inwoners vanaf nu echt stimuleren om elektrisch te gaan rijden.”

Meerpaal

De laadpalen van Laadkracht hebben een speciaal ontwerp. “We hebben speciaal voor de gemeente een passende laadpaal ontworpen,” legt De Graaf uit. “De paal is geïnspireerd op een meerpaal en symboliseert de grote affiniteit met watersport in de gemeente.”

Laadpaal aanvragen

Mensen die belangstelling hebben voor een openbare laadpaal kunnen deze aanvragen via www.regelmijnlaadpaal.com. Dit is gratis. “De behoefte is groot. We zijn vandaag officieel begonnen, maar de afgelopen tijd kregen we al 31 aanvragen,” zegt De Man.

Laadkracht en de gemeente behandelen de aanvraag samen. Deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er binnen 250 meter geen andere openbare laadpaal staan. En, het moet technisch mogelijk zijn: er moet een kabel van Liander in de buurt liggen.

“Het kan snel gaan,” zegt De Graaf. “Wij regelen alles zelf: we plaatsen de openbare laadpaal en sluiten deze op het energienet aan. Hierdoor zijn we een stuk sneller dan andere bedrijven.” Als de locatie geschikt is, wil het bedrijf binnen 6 tot 10 weken een laadpaal plaatsen.

Kijken naar de behoefte

De gemeente liet EV Consult onderzoeken hoeveel mensen de komende jaren zullen overstappen op elektrisch rijden. Daarna vroeg de gemeente de dorps-, wijk- en stadsbelangen naar geschikte locaties voor openbare laadpalen. Na overleg met de politie en netbeheerder Liander ligt er nu een kaart met zo'n vijfhonderd locaties waar laadpalen zouden kunnen komen. “We gaan deze niet gelijk plaatsen. We willen eerst weten of mensen er echt behoefte aan hebben,” legt De Man uit. “Er zijn soms maar weinig parkeerplekken. Nu had die elektrische auto anders ook al op dat parkeerterrein gestaan, maar door de aanvragen weten we zeker dat een openbare laadpaal ook echt wordt gebruikt.”

Samenwerking

Laadkracht is een samenwerking tussen drie partijen: Baas B.V., Resolutions U.A. en De Meterkast B.V. Het laden van de palen gebeurt met duurzame, lokale energie. Daarvoor werkt Laadkracht samen met onder andere Energie VanOns, Us Koöperaasje en dorpscoöperaties zoals die van Koudum. Voor het stimuleren van het rijden in elektrische (deel)auto’s wil Laadkracht gaan samenwerken met coöperatieve initiatieven zoals Mobiliteit Samen, Mobiliteit VanOns, De Coöperatieve Laadpaal en leden van lokale energiecoöperaties (EV-rijders).