Internetcriminaliteit in Fryslân toegenomen tijdens tweede lockdown

FRYSLAN - Sinds de tweede lockdown is het aantal cybercrime-meldingen in Fryslân flink toegenomen.

Tussen september en november lag het aantal meldingen van online criminaliteit bijna 16 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van VPNGids.nl naar de invloed van de lockdowns op criminaliteit, op basis van politiecijfers.

Tijdens de tweede golf registreerde de Friese politie (tot nu toe) 95 digitale misdaden waar phishing, helpdeskfraude en vriend-in-noodfraude voorbeelden van zijn. In 2019 ging het in dezelfde periode nog om 82 meldingen.

Ondanks deze stijging komen Friezen er tijdens de tweede golf nog goed vanaf op het gebied van internetoplichting. Op landelijk niveau verdubbelde het aantal cybercrime-meldingen namelijk.

Van januari tot en met november 2020 kregen 5 op de 10.000 Friezen te maken met cybercrime. Dat cijfer ligt net wat lager dan landelijk: 5,6 op de 10.000.

In Fryslân vielen inwoners van de gemeente Weststellingwerf relatief gezien het vaakst in de handen van internetcriminelen. Gedurende 2020 waren hier al 9,7 meldingen van cybercrime per 10.000 inwoners. Ook op Terschelling (8,1), in Harlingen (6,4) en in Waadhoeke (6,3) zijn per 10.000 inwoners relatief veel cybercrime-meldingen.

Internetmisdaad werd daarentegen het minst vaak gemeld op Schiermonnikoog en Vlieland. Hier vonden in 2020 tot aan november geen incidenten plaats.

Ook criminelen werken thuis

Mede door de coronamaatregelen lijkt criminaliteit tijdens de tweede golf te verschuiven naar online. In negen Friese gemeenten kreeg de politie zelfs vaker meldingen van cybercrime dan van inbraken. Dit geldt onder meer voor de gemeenten Heerenveen, Harlingen en Achtkarspelen.

Net als iedereen werken criminelen in coronatijd ook vaker thuis, vertelt David Janssen van VPNGids.nl. "Je ziet dat traditionele vormen van criminaliteit sterk afnemen, omdat we met zijn allen een stuk meer thuis zitten. Dan zoeken criminelen naar andere manieren om slachtoffers te maken en maken ze de overstap naar digitale criminaliteit."

Steeds effectiever

Cybercriminelen worden steeds effectiever, zegt Janssen. "Het komt steeds minder onnozel over, omdat er steeds betere tactieken gebruikt worden." Zo wordt gebruikgemaakt van 'hijacken', waarbij een WhatsApp-account overgenomen wordt om het te laten lijken alsof een bekend om geld vraagt.