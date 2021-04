Interne verbouwing Dr. Wumkeshûs van start

SNEEK-Woonzorgcentrum Dr. Wumkeshûs in Sneek staat de komende maanden in het teken van een grote interne verbouwing. Verspreid over de drie verdiepingen worden vier nieuwe huiskamers gecreëerd. De werkzaamheden starten begin mei. De verwachting is dat de verbouw halverwege het derde kwartaal is afgerond.

Met de verbouw speelt Patyna, de ouderenzorgorganisatie waar het Dr. Wumkeshûs onder valt, in op de steeds complexere zorgvraag van de mensen, die in het Dr. Wumkeshûs komen wonen. Om goede zorg te kunnen bieden maakt het Dr. Wumkeshûs de omslag naar kleinschalig wonen en werken. De bewoners worden opgedeeld in zeven groepen. Elke groep krijgt een vast team van medewerkers. Na de verbouw heeft iedere groep een gezamenlijke huiskamer, waar de bewoners de dag door kunnen brengen.



De verbouw vindt plaats in drie etappes. De begane grond is als eerste aan de beurt. Hier wordt een tweede huiskamer gemaakt in het gedeelte achter het restaurant. Het overige deel blijft restaurant. Ook komt er een fitnessruimte op de begane grond. Daarna volgt de tweede etage. De tweede etage heeft op dit moment één huiskamer. Er wordt een tweede huiskamer gecreëerd door twee appartementen samen te voegen. Als laatste is de eerste etage aan de beurt. Op de eerste etage worden vier appartementen samengevoegd tot twee huiskamers. Ook hier is al een huiskamer.



In het Dr. Wumkeshûs wonen op dit moment ruim 80 bewoners.