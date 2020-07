Inspiratiekrant van Waterland van Friesland verschenen

SNEEK- Sinds de fusie van de VVV’s in de twee gemeenten De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân geven Waterland van Friesland en Ying Media diverse magazines / inspiratiekranten uit.

De eerste Waterland van Friesland Inspiratiekrant van 2020 stond gepland in de laatste week van maart. Deze is geannuleerd omdat alle bedrijven in de recreatieve sector gesloten waren.

Daarom zijn wij nu extra trots dat wij samen met onze adverteerders toch weer een mooie inspiratiekrant hebben kunnen uitgeven.

Dit om eigen inwoners te inspireren en de bezoekers te verwelkomen met allerlei tips over onze eigen mooie regio.

Klik hier voor het doorblader exemplaar!