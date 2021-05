Inschrijving Bulbs4Kids geopend

SNEEK-Vanaf nu kunnen basisscholen zich inschrijven voor een gratis bloembollenpakket van Bulbs4Kids. Bulbs4Kids is een internationale campagne voor basisschoolkinderen om kinderen op een interactieve en spannende manier kennis te laten maken met bloembollen. Er zijn in totaal 2.250 pakketten beschikbaar, waarvan 450 voor Nederlandse basisscholen.

Groen is gezond

Steeds meer onderzoeken bevestigen de positieve invloed van natuur op de gezondheid. Spelen in en met een natuurlijke omgeving draagt bij aan een evenwichtige en gezonde ontwikkeling van kinderen. Het maakt kinderen creatiever, slimmer én fitter. Alleen is de afstand tussen mens en natuur door de verstedelijking nog nooit zo groot geweest als nu. Voor Bulbs4Kids is dit de reden om 2.250 gratis Bulbs4Kids-pakketten aan te bieden aan basisscholen in Nederland, Duitsland, Engeland, Canada, Frankrijk en Zweden, zodat kinderen samen met hun klasgenoten bloembollen kunnen ontdekken.



Hoe werkt het?

Met het Bulbs4Kids-bloembollenpakket maakt de klas kennis met bloembollen. Het pakket heeft alle ingrediënten om op een educatieve manier kinderen te laten zien en ervaren hoe bloembollen uitgroeien tot kleurrijke bloemen. In het pakket zitten verschillende soorten bloembollen, schepjes, plantenstekers, werkboekjes en een lesondersteuning voor de docent. Aan Bulbs4Kids is ook een leuke foto- en videowedstrijd verbonden. Dat maakt het planten van de bollen nóg spannender! De hoofdprijs is de Gouden Bloembol 2022.



Inschrijven

Deelnemen aan Bulbs4Kids is eenvoudig. Meesters en juffen schrijven hun klas in op bulbs4kids.com voor een gratis bloembollenpakket. Zij krijgen hier een bevestiging van en ontvangen in het najaar, als het plantseizoen begint, het Bulbs4Kids-bloembollenpakket. Let wel op, want aan deelname zijn voorwaarden verbonden; de bloembollenpakketten zijn geschikt voor kinderen van 6-12 jaar (groep 3 t/m 8), de bloembollenpakketten worden alleen weggegeven aan basisscholen in Nederland, er wordt 1 pakket per basisschool weggegeven, en op is op.



Initiatief van iBulb

iBulb is de promotieorganisatie van Royal Anthos. Het doel is om via wereldwijde PR en advertentiecampagnes het gebruik van bloembollen, bolbloemen en bol-op-pot internationaal te stimuleren. Het is het achtste jaar op rij dat iBulb deze campagne mogelijk maakt voor basisscholen.