INGEZONDEN-Stichting Present Súdwest-Fryslân zoekt ‘Kerstengelen’

SNEEK-Iedereen vindt het leuk om met de kerstdagen de warmte te voelen. Een kerstkaartje, een kerstpakket van bijvoorbeeld uw werk, een cadeautje onder de boom, een mooi samenzijn in uw kerk, lachend aan de kerstborrel of gezellig aan het kerstdiner met vrienden en/of familie voor zover dat mogelijk is in deze tijd...

Helaas zijn december en de feestdagen niet voor iedereen warm en liefdevol. Er zijn heel veel mensen in onze omgeving die alleen zijn met Kerst.

Deze mensen hebben geen netwerk, geen sociale kring en "vieren" deze dagen, net als elke andere dag. Maar vergeet niet dat er ook andere omstandigheden kunnen zijn waardoor de Kerst even minder gezellig kan zijn voor onze stads- en dorpsgenoten, zoals ziekte of financiële beperkingen.



Wij, Stichting Present Súdwest-Fryslân zoeken daarom "Kerstengelen" die deze mensen in de periode voor kerst een lichtpuntje willen geven.

Wat doet een kerstengel? In de vier weken voorafgaand aan Kerst (dit heet de adventstijd en die is dit jaar van zondag 29 november tot en met donderdag 24 december) breng je als ‘Kerstengel’ liefst elke week, of minimaal twee keer, een presentje bij mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat om een klein gebaar of attentie. Een leuke kaart, een tekening, een bloemetje, een kerstpakketje, een kopje koffie, een praatje of op welke manier dan ook! Gewoon uw idee, hoe u kunt omzien naar een ander. Het hoeft u niet veel te kosten, niet financieel en niet qua tijd, maar het betekent heel veel voor iemand bij u in de buurt.

Ken jij zelf iemand uit jouw omgeving die wel wat extra aandacht verdient? Geef hem of haar dan op als ontvanger van Kerstengel-presentjes.

De ontvangers voor een kerstpakket die een "Kerstengel" toegewezen krijgen, worden door hulpinstanties bij ons aangemeld. Zo weten wij zeker dat de inzet van de engelen, echt bij mensen terecht komt die dit nodig hebben.



Doet u met ons mee?

U kunt zich tot 20 november via onze website aanmelden!

https://stichtingpresent.nl/sudwestfryslan/kerstengel/

Uiteraard vindt u hier ook meer informatie over dit project.